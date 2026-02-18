Top.Mail.Ru

Банки начали блокировать карты за крупные покупки в интернете

Александр
Редакция iGuides.ru заметила, что банки начали приостанавливать операции в интернете по картам при оплате дорогостоящих покупок на маркетплейсах и в интернет-магазинах. В частности, так поступает «Сбербанк».

При попытке оплатить товар стоимостью более 24 тысяч рублей на «Яндекс Маркете» оплата с карты «Сбербанка» не прошла. Пришло SMS-сообщение об отклонении операции, а следом раздался звонок с номера 900. Робот сообщил о временной блокировке платежей в интернете, рассказал об опасности взаимодействия в мошенниками и поинтересовался, самостоятельно клиент принял решение о покупке товара или кто-то попросил об этом. Операции были восстановлены через 5 минут после звонка, поэтому товар всё же удалось оплатить, и заказ не был отменён («Яндекс Маркет» даёт на это полчаса).

Не исключено, что с подобной блокировкой могут сталкиваться клиенты не только «Сбербанка», но и других финансовых организаций. Если автоматические системы банка увидят, что клиент ранее не расплачивался этой картой в том или ином интернет-магазине, они могут посчитать транзакцию подозрительной и приостановят её до выяснения обстоятельств. Если же человек часто совершает покупки, его платежи будут проходить без проблем.

-3
Комментарии

+8
Karel
Подтверждаю, за оплату на валдберез на 15600₽ заблокировали онлайн покупки.
Сегодня в 15:35
#
🆎
+43
🆎
давно ушёл от сбера и рад этому. вчера на большую сумму заказывал и всё нормально 👌 озон банк и юмани сейчас использую
2 часа назад в 16:05
#