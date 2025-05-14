Банки увлеклись блокировкой счетов. Даже перекинуть деньги самому себе теперь рискованно

По данным сайта Банки.ру, в последние недели участились жалобы банковских клиентов на блокировку операций, карт и счетов. Блок может прилететь за попытку перевести крупную сумму денег самому себе из одного банка в другой.
Аналогичный случай произошёл с клиенткой «Совкомбанка». Её карта и личный кабинет были заблокированы после попытки перевести деньги на брокерский счёт в другой организации.
Эксперты пояснили, что в связи с изменениями в законодательстве, вступившими силу в июле прошлого года, банки обязаны блокировать любые операции, содержащие признаки мошенничества. Согласно требованию Центробанка, под пристальное внимание попадают переводы от 100 тысяч рублей в день и от 1 миллиона рублей в месяц. Кроме того, регулятор требует от банков проверять переводы не только третьим лицам, но и самому себе, по нескольким признакам, указывающим на то, что операция может совершаться без ведома клиента:
«В этих признаках точные суммы не указаны, однако объем операции должен быть нетипичным для клиента, чтобы её сочли подозрительной. Среди других признаков — нахождение получателя перевода в специальной базе, необычная телефонная активность клиента перед совершением перевода, попытка совершить операцию с устройства, которое ранее уже засветилось при мошенничестве», — комментирует эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
На разблокировку операций обычно уходит несколько дней, а в некоторых случаях банк требует, чтобы клиент лично явился в отделение и подтвердил, что добровольно совершал операции, без давления со стороны мошенников, и никому не передавал доступ к своему онлайн-кабинету.
«Известия» также сообщили, что зафиксированы требования, когда банки требуют от клиентов приводить родственников для разморозки счетов, заблокированных из-за подозрений в мошенничестве. Например, клиентка «Альфа-Банка», оформившая кредит и попытавшаяся перевести деньги на другой счёт, столкнулась с блокировкой доступа к средствам даже после визита в отделение. Для решения проблемы её попросили прийти с сыном, а доступ к деньгам восстановили лишь через несколько дней. В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) пояснили, что присутствие родственников могут требовать в «нетипичных» случаях: например, при оформлении кредитов пожилыми людьми или досрочном закрытии вкладов с переводом средств.
Юрист Полина Лебедева отмечает, что закон не обязывает клиентов приводить родственников, а действия банков — это «излишнее рвение». По её данным, в первом квартале 2025 года жалобы на приостановку дистанционного обслуживания выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты указывают, что подобные меры, хотя и направлены на защиту от мошенничества, создают неудобства для клиентов и не имеют правовых оснований.