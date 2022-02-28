Компания Cloudflare анонсировала свой быстрый и бесплатный VPN для мобильных устройств 1 апреля этого года. После этого компания пригласила пользователей к листу ожидания, а начиная с сегодняшнего дня сервис стал доступен для всех пользователей внутри приложения 1.1.1.1.
VPN-сервис получил название Warp, он перенаправляет трафик устройств через серверы Cloudflare, такой способ скрывает настоящий IP-адрес и увеличивает скорость загрузки. Для пользователей, которые захотят больше скорости предусмотрено наличие подписки Warp Unlimited за 130 рублей в месяц.
Что нужно знать о сервисе в первую очередь. Разработчики обещают не собирать какую-либо личную информацию без согласия пользователей, а также не продавать и не передавать данные третьим лицам, которые каким-либо способом могут способствовать деанонимизации личности.
Для обеспечения высокого уровня анонимности в приложении отсутствуют функции регистрации и аутентификации, вместо этого каждому пользователю присваивается идентификатор — случайное число. При первом запуске приложения 1.1.1.1 отображает условия с перечнем данных, которые может собирать Cloudflare, такие, как объем переданных и полученных данных, средняя скорость и идентификатор.
РежимыПриложение может работать в трех режимах: 1.1.1.1 — перенаправляет все DNS-запросы через службу Cloudflare, ускоряя загрузку страниц, Warp — бесплатный VPN и Warp Unlimited — безлимитный VPN-сервис по подписке, который, по словам разработчиков, быстрее на 30 процентов. Рассмотрим подробнее чем режимы отличаются друг от друга.
- 1.1.1.1 (бесплатно) — защищает ваши DNS-запросы с помощью технологий HTTPS и TLS. Этот метод позволяет избегать слежку за пользователями со стороны интернет-провайдеров.
- Warp (бесплатно) —выполняет те же функции, что и 1.1.1.1, но с использованием глобальной сети центров обработки данных Cloudflare и более современного протокола для того, чтобы сделать интернет быстрее.
- Warp+ (бесплатно) — выполняет функции аналогичные предыдущему пункту, но делает это с использованием выделенного оборудования, поэтому трафик ограничивается. Для того, чтобы получить больше трафика, нужно пригласить новых пользователей с помощью специальной ссылки из приложения.
- Warp Unlimited (130 рублей в месяц) — безлимитный VPN-сервис без каких-либо ограничений.
Интерфейс
Пользовательский интерфейс приложения максимально прост. На главном экране расположен огромный переключатель, который активирует работу сервиса. Для безопасности ваших личных данных в момент отключения 1.1.1.1 предложит несколько вариантов:
- Pause for 15 minutes — поставить работу сервиса на 15-минутную паузу
- Pause for 1 hour — поставить работу сервиса на часовую паузу
- Pause for this Wi-Fi — отключить сервис для этого Wi-Fi соединения
- Until i turn it back on — отключить
В разделе More Setting спрятались переключатель темной темы, раздел обратной связи, центр поддержки, диагностика и настройки соединения (Connection options), которые позволяют выбирать приложения-исключения, чей трафик не будет проходить через Warp.
Также стоит отметить, что у приложения для Android имеется возможность добавления кнопки в шторку быстрых настроек, что значительно ускоряет включение сервиса, когда это нужно без необходимости открывать приложение.
Опыт
Что касается использования сервиса, я провел несколько замеров. Сначала замерил скорость соединения без Warp — она составила 74 Mbps (загрузка) и 81 Mbps (передача).
Тест скорости с подключенным Warp показал 44,7 Mbps (загрузка) и 1,35 (передача). Определение местоположения отобразило Стокгольм. Вероятно, сервера подбираются в зависимости от вашего местонахождения. Меню выбора, к сожалению, нет и для кого-то это может стать значительным минусом сервиса.
ИтогCloudflare предоставляет быстрый и безопасный сервис для защиты ваших DNS-запросов, а также эта функция ускоряет загрузку страниц. К слову, у меня их DNS-сервер настроен на уровне системы для работы без приложения. Определенно за счет бесплатной модели 1.1.1.1 станет мастхэв-сервисом для обхода региональных ограничений и прочих неприятностей, если вы понимаете о чем я.
Скачать 1.1.1.1 + Warp
Обновлено: компания Cloudflare выровняла региональные цены на подписку Warp Unlimited для пользователей iOS и теперь она стоит также, как и для владельцев гаджетов на Android — 130 рублей в месяц.
Все приложения в апсторе облагаются данью в минимум 30%.
Хочешь в этом убедиться сам? Пошукай, сколько стоит подписка на ютуб премиум на иос непосредственно через сайт и какая цена в апсторе. Удивишься.
Поэтому я выбираю джеилбрейк и твик хака приложений. Но скоро снова камбэкнусь на андроид. Иос для терпил и овощей.
Вторая с ним. Но точки подключения разные. С днс тест был до точки «Beeline», а без днс до точки «Мегафон», так что тут хз....
Погугли что-ли как работает DNS.