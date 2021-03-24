«Коммерсантъ» обнаружил сайт check-fast.ru, на котором предлагается проверить добросовестность контрагента по номеру его телефона. Этот сайт принадлежит компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
Без регистрации на сайте можно за 99 рублей проверить одного человека. При попытке воспользоваться сервисом в дальнейшем появлялся экран регистрации, где нужно указать своё имя, номер телефона и адрес электронной почты. За проверку 10 номеров сайт просил 479 рублей, а за неограниченное количество проверок в месяц — 699 рублей.
На сайте утверждалось, что в базе содержится более 150 миллионов телефонных номеров, а в отчёт попадает информация о риске мошенничества, судимости, задолженностях и просрочках по кредитам, ссылки на аккаунты в соцсетях человека, выявленные подозрительные операции и прочее. Откуда были взяты эти данные, не уточняется.
Сразу после публикации в «Коммерсанте» сайт престал работать. «Билайн» поспешил откреститься от сервиса по пробиву личных данных, но заявил, что готовит сервис с информированием о том, как не стать жертвой мошенников.
«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — заявила пресс-служба «Билайна».
Зампред комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев, давший комментарий «Коммерсанту», считает, что сайт занимался фишингом и нарушал законодательство:
Страница фактически не предоставляет услуг «пробива», а, судя по всему, под видом оформления оплаты собирает данные потенциальных клиентов — имя, номер телефона и e-mail, так что это действительно очень похоже на оценку потенциального спроса на подобные сервисы. Но даже в таком «тестовом» режиме сервис уже нарушает законодательство, так как пользователи вводятся в заблуждение относительно целей сбора данных: это не оплата услуг, а получение информации. То, что происходит, мало отличается от практики «выуживания» персональных данных.
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