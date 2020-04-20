Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс стал жертвой конспирологов. Его обвиняют в причастности к пандемии коронавируса COVID-19. Об этом рассказало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на Zignal Labs.

Все теории заговоров сводятся к тому, что Билл Гейтс создал вирус в целях обогащения на пандемии, либо с его помощью миллиардер хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. В основу всех этих слухов легло выступление основателя Microsoft на мероприятии TED в 2015 году, где он утверждал, что не ядерная война, а глобальная пандемия является наиболее опасной для человечества. Ролик набрал свыше 25 миллионов на YouTube за последние несколько недель.



В начале февраля на ТВ и в социальных сетях более 1,2 миллиона раз упоминалась связь Билла Гейтса с коронавирусом. Это в свою очередь на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связи COVID-19 с 5G.  На Facebook сейчас более 16 000 постов, которые прокомментировали или лайкнули более 900 тысяч раз, а десять самых популярных видео о связи Гейтса с коронавирусом набрали 5 миллионов просмотров в марте и апреле.

Билл Гейтс в марте покинул совет директоров Microsoft. Он продолжает работать в качестве консультанта генерального директора компании Сатьи Наделлы. Миллиардер пообещал направить все свои усилия на благотворительную деятельность, а в начале прошлого месяца фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.


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Источник:

NYT NYT

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