Основатель Microsoft Билл Гейтс стал жертвой конспирологов. Его обвиняют в причастности к пандемии коронавируса COVID-19. Об этом рассказало издание The New York Times (NYT) со ссылкой на Zignal Labs.
Все теории заговоров сводятся к тому, что Билл Гейтс создал вирус в целях обогащения на пандемии, либо с его помощью миллиардер хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. В основу всех этих слухов легло выступление основателя Microsoft на мероприятии TED в 2015 году, где он утверждал, что не ядерная война, а глобальная пандемия является наиболее опасной для человечества. Ролик набрал свыше 25 миллионов на YouTube за последние несколько недель.
В начале февраля на ТВ и в социальных сетях более 1,2 миллиона раз упоминалась связь Билла Гейтса с коронавирусом. Это в свою очередь на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связи COVID-19 с 5G. На Facebook сейчас более 16 000 постов, которые прокомментировали или лайкнули более 900 тысяч раз, а десять самых популярных видео о связи Гейтса с коронавирусом набрали 5 миллионов просмотров в марте и апреле.
Билл Гейтс в марте покинул совет директоров Microsoft. Он продолжает работать в качестве консультанта генерального директора компании Сатьи Наделлы. Миллиардер пообещал направить все свои усилия на благотворительную деятельность, а в начале прошлого месяца фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.
Все теории заговоров сводятся к тому, что Билл Гейтс создал вирус в целях обогащения на пандемии, либо с его помощью миллиардер хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. В основу всех этих слухов легло выступление основателя Microsoft на мероприятии TED в 2015 году, где он утверждал, что не ядерная война, а глобальная пандемия является наиболее опасной для человечества. Ролик набрал свыше 25 миллионов на YouTube за последние несколько недель.
В начале февраля на ТВ и в социальных сетях более 1,2 миллиона раз упоминалась связь Билла Гейтса с коронавирусом. Это в свою очередь на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связи COVID-19 с 5G. На Facebook сейчас более 16 000 постов, которые прокомментировали или лайкнули более 900 тысяч раз, а десять самых популярных видео о связи Гейтса с коронавирусом набрали 5 миллионов просмотров в марте и апреле.
Билл Гейтс в марте покинул совет директоров Microsoft. Он продолжает работать в качестве консультанта генерального директора компании Сатьи Наделлы. Миллиардер пообещал направить все свои усилия на благотворительную деятельность, а в начале прошлого месяца фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что вложит до $100 млн в борьбу с COVID-19.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Это будет отправная точка для того, чтобы осознать, что происходит
Только вот не один Гейтс за этим стоит, а многие кланы и семьи: Рошвильды, Рокфеллеры и прочие.
Они много раз в открытую заявляли о планах сократить население смертельным вирусом, а так же чипировать оставшийся «золотой миллиард»
Эта огромная тема имеющая огромное количество доказательств, советую многим ознакомиться.
Эти точки действуют как NFC метки, а учитывая что наше тело действует как антенна, то с 5G будем все светиться на карте 24/7/365. И это еще с надеждой на то, что чип будет лишь с такими возможностями и не будет никакой возможности прослушки, а соответственно эхолокации. А там где, допустим, не будет доставать 5G, то те же функции сможет осуществить смартфоны поблизости с любой другой доступной связью, wi-fi, 4g, 3g, edge, gprs. И где-то тут мимо проходит технология распределенного реестра (блокчейн).
То что вам это кажется фантастикой не делает это невозможным, это реальность.