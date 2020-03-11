Организаторы E3 2020 приняли решение отменить мероприятие из-за ситуации с эпидемией Covid-19. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.



Сообщается, что ESA (организаторы E3) представит официальное заявление сегодня в 19:30 по московскому времени. Компания сообщила партнерам, что рассматривает возможность проведения онлайн-ивента.



На момент публикации в США уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а в Калифорнии, где проводится E3 введено чрезвычайное положение. Ранее от участия на выставке в очередной раз отказалась Sony.



Ожидалось, что на E3 2020 компания Microsoft планировала представить множество своих новых проектов, а также озвучить новые подробности консоли следующего поколения Xbox Series X. Из-за отмены выставки компании, возможно, приедятся провести специальную версию Inside Xbox в режиме онлайн.





