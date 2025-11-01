Борьба с мошенниками стала выгодной

Фото freepik
С 1 ноября 2025 года в России заработал новый механизм финансового стимулирования для банков, участвующих в возврате средств жертвам мошеннических операций. Национальная система платежных карт (НСПК) запустила для участников платежной системы «Мир» программу вознаграждений в рамках сервиса «Добрая воля». Инициатива призвана повысить активность кредитных организаций в борьбе с киберпреступностью.
Сервис «Добрая воля», действующий с сентября 2023 года, позволяет банкам-получателям, которые вовремя заблокировали подозрительный перевод и предотвратили вывод похищенных денег, вернуть средства на счёт пострадавшего клиента. До сих пор у финансовых организаций не было прямого экономического стимула для такой работы. Согласно новым правилам, банк, инициировавший возврат средств через платформу, теперь будет получать вознаграждение в размере 5% от суммы операции. Для предотвращения злоупотреблений установлен верхний предел — не более 5 000 рублей за одну транзакцию. Выплату поощрения осуществляет банк-отправитель, с чьего счета изначально были списаны деньги, при этом НСПК не взимает за этот процесс дополнительных комиссий.