Борьба с мошенниками стала выгодной



Фото freepik



С 1 ноября 2025 года в России

С 1 ноября 2025 года в России заработал новый механизм финансового стимулирования для банков, участвующих в возврате средств жертвам мошеннических операций. Национальная система платежных карт (НСПК) запустила для участников платежной системы «Мир» программу вознаграждений в рамках сервиса «Добрая воля». Инициатива призвана повысить активность кредитных организаций в борьбе с киберпреступностью.

Сервис «Добрая воля», действующий с сентября 2023 года, позволяет банкам-получателям, которые вовремя заблокировали подозрительный перевод и предотвратили вывод похищенных денег, вернуть средства на счёт пострадавшего клиента. До сих пор у финансовых организаций не было прямого экономического стимула для такой работы. Согласно новым правилам, банк, инициировавший возврат средств через платформу, теперь будет получать вознаграждение в размере 5% от суммы операции. Для предотвращения злоупотреблений установлен верхний предел — не более 5 000 рублей за одну транзакцию. Выплату поощрения осуществляет банк-отправитель, с чьего счета изначально были списаны деньги, при этом НСПК не взимает за этот процесс дополнительных комиссий. Сервис «Добрая воля», действующий с сентября 2023 года, позволяет банкам-получателям, которые вовремя заблокировали подозрительный перевод и предотвратили вывод похищенных денег, вернуть средства на счёт пострадавшего клиента. До сих пор у финансовых организаций не было прямого экономического стимула для такой работы. Согласно новым правилам, банк, инициировавший возврат средств через платформу, теперь будет получать вознаграждение в размере 5% от суммы операции. Для предотвращения злоупотреблений установлен верхний предел — не более 5 000 рублей за одну транзакцию. Выплату поощрения осуществляет банк-отправитель, с чьего счета изначально были списаны деньги, при этом НСПК не взимает за этот процесс дополнительных комиссий. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

За два года работы сервиса «Добрая воля» участникам платежной системы «Мир» было безвозмездно возвращено более 145 миллионов рублей. Ожидается, что внедрение финансового стимула для банков значительно расширит применение этого сервиса и повысит общий уровень защиты граждан от мошенников.