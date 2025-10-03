Бот Роскомнадзора в админах — новая обязанность для блогеров в Telegram

Александр

Иллюстрация freepik

Владельцев телеграм-каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязали добавлять в администраторы специального бота Роскомнадзора. Это требование стало обязательным шагом для завершения процедуры регистрации в качестве блогера.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

После подачи заявления через портал «Госуслуги» необходимо запустить бота, который выдаст каналу специальную отметку «А+». Именно добавление бота в администраторы канала является, по заявлению РКН, единственным способом подтвердить владение ресурсом. Если этот шаг будет проигнорирован, заявление вернется автору с формальным отказом.

«Кровавая барыня» предполагает, что бот в админах позволит Роскомнадзору узнавать, кто именно разместил тот и иной пост в канале, даже если это скрыто настройками приватности, а также видеть всех подписчиков. После добавления канала в блогерский реестр бота нельзя удалять или лишать администраторских привилегий.

Если телеграм-канал не сможет пройти регистрацию, это повлечёт за собой юридические последствия для его владельца (например, запрет на размещение рекламы и публикацию репостов в других каналах). Новое правило затрагивает все ресурсы, подпадающие под закон о блогерах.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Обмануты во спасение: проповедник кинул 200 геймеров
Мошенники взломали мозг жителей многоэтажек и выкачивают деньги с их карт
Это фиаско: мошенники научились подделывать сотовые вышки операторов, а защиты не существует

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2644
tellurian
Хорошая слежка будет за всеми.
час назад в 17:57
#