Бот Роскомнадзора в админах — новая обязанность для блогеров в Telegram

Иллюстрация freepik
Владельцев телеграм-каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязали добавлять в администраторы специального бота Роскомнадзора. Это требование стало обязательным шагом для завершения процедуры регистрации в качестве блогера.
«Кровавая барыня» предполагает, что бот в админах позволит Роскомнадзору узнавать, кто именно разместил тот и иной пост в канале, даже если это скрыто настройками приватности, а также видеть всех подписчиков. После добавления канала в блогерский реестр бота нельзя удалять или лишать администраторских привилегий.
Если телеграм-канал не сможет пройти регистрацию, это повлечёт за собой юридические последствия для его владельца (например, запрет на размещение рекламы и публикацию репостов в других каналах). Новое правило затрагивает все ресурсы, подпадающие под закон о блогерах.