«Яндекс» одним из первых заказал рекламу через официальную рекламную сеть Telegram. Он продвигал свои сервисы, в том числе подписку «Яндекс.Плюс».



Изначально бот «Квиз Яндекс Плюса» предлагал пользователям пройти тест и получить 90 дней пробной подписки. Затем он начал публиковать посты с сомнительным содержанием — например, с предложением перейти по ссылке, чтобы поучаствовать в раздаче тысячи долларов.







Как выяснилось, спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, который использовался для размещения бота. «Яндекс» утверждает, что пользовательские данные не утекли к спамерам, поскольку их не нужно было указывать при взаимодействии с ботом.



Telegram запустил рекламную сеть несколько дней назад. Сначала в мессенджере рекламировались очень сомнительные ресурсы (в основном связанные с криптовалютой и вложениями денежных средств), а сейчас пришли крупные рекламодатели (в том числе «Яндекс»). Основатель Telegram Павел Дуров говорил, что раздумывает о введении платной подписки, которая позволит отключить рекламу.







