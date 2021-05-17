



Супружеская пара из Великобритании решила, что компания Apple следит за ними. На такую мысль их натолкнуло «странное» поведение iPhone — он будто бы делал фотографию с селфи-камеры каждые 5 секунд.



Супруги решили доказать, что их опасения не беспочвенны: они взяли фотоаппарат и настроили на нём выдержку таким образом, чтобы он не реагировал на внешнее освещение и захватывал только «вспышку» от фронталки на лице. И действительно, каждые несколько секунд смартфон освещал лицо, из чего можно было сделать вывод, что он захватывает изображение и отправляет его куда-то. Самое подозрительное — то, что эта вспышка не видна человеческому глазу.



Девушка и молодой человек думали, что iPhone фотографирует их лица каждые пять секунд. Само собой, им это не понравилось.



Люди, прокомментировавшие это видео, оказались более осведомлены о принципах работы iPhone. Они разъяснили, что это вовсе не вспышка, а специальный сенсор в системе Face ID, который сканирует лицо для того, чтобы экран не выключался, когда вы что-то смотрите. Процесс сканирования виден не только через фотоаппарат, но и в некоторых шлемах дополненной реальности в прозрачном режиме, то есть когда изображение прогоняется через оптику, фиксирующую то, что не видно человеческому глазу. В настройках iPhone можно отключить эту функцию для экономии заряда аккумулятора, но тогда экран может отключаться в не подходящий момент, что не особенно удобно.









