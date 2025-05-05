Будьте осторожны с рассрочкой на Ozon. Маркетплейс ошибётся, а неприятности будут у вас!

Александр



Одна из пользовательниц «Пикабу» рассказала о своём опыте использования рассрочки на Ozon. Она активно покупала товары, добросовестно погашая задолженность в установленные даты, но однажды из-за ошибки в системе у неё возник долг на 22 рубля.

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Девушка пыталась погасить этот долг, внося средства с разных карт, но он уменьшился только на 5,5 рублей. В поддержке Ozon признали проблему и заявили, что «коллеги из профильного отдела прилагают все усилия, чтобы решить вопрос как можно скорее».

На днях девушка получила уведомление о том, что ООО «Интернет решения» переуступило её долг в ПАО «МТС-банк», а эта организация потребовала досрочно в течение 10 дней погасить всю имеющуюся перед Ozon задолженность в размере 20473 рублей. Если бы сумма покупок была больше (например, на весь лимит в 200 тысяч рублей), требования, соответственно, были бы выше.

Девушка крайне недовольна, ведь она приобретала товары с рассрочкой на полгода в  надежде постепенно вносить плату за них  небольшими частями, а некоторые вещи обошлись ей дороже из-за наценки за эту услугу. Комментаторы посоветовали обратиться с жалобой в Центробанк, поскольку её вины в этой ситуации нет, а сейчас её кредитная история наверняка подпорчена. Оформлением рассрочки на Ozon микрокредитная организация «МКК Озон», и даже если не предусмотрена переплата за товар, формально покупка проводится по микрозайму, который является одной из разновидностей кредита.

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Комментарии

EDD
+545
EDD
Ну называйте вещи своими именами. По факту, что на ВБ, что на Озоне, ты переплачиваешь, следовательно, это не рассрочка.
5 мая 2025 в 18:14
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