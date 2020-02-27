



На одном из мероприятий генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман во время своей дискуссии с бывшим вице-президентом по продукту Facebook Сэмом Лессинов резко раскритиковал заявление о том, что стартапам силиконовой долины есть чему поучиться у TikTok. Разговор затрагивал функциональные новшества социальной сети.







TikTok — одна из самых популярных социальных сетей. Несмотря на это, генеральный директор Reddit негативно отозвался об этом приложении, назвав его шпионским, и порекомендовал не устанавливать его на свои устройства.На одном из мероприятий генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман во время своей дискуссии с бывшим вице-президентом по продукту Facebook Сэмом Лессинов резко раскритиковал заявление о том, что стартапам силиконовой долины есть чему поучиться у TikTok. Разговор затрагивал функциональные новшества социальной сети.

«Возможно я буду сожалеть об этом, но я не могу достичь одинакового уровня мышления с ними (TikTok). Я считаю это приложение паразитическим, поскольку оно постоянно подслушивает и собирает биометрические данные. Я не мог заставить себя установить эту программу на свой смартфон», — сказал Хаффман.



Затем он подчеркнул, что постоянно напоминает людям не устанавливать это шпионское приложение на свои устройства. Глава Reddit заявил об этом перед большой группой инвесторов и предпринимателей силиконовой долины, собравшихся на однодневную конференцию под названием Social 2030, которую провели Lightspeed Venture Partners и Lessin Slow Ventures. Целью мероприятия было выделить и выявить тенденции в социальных приложениях, которые будут определять следующие десятилетие.





