Жительница Ярославля решила купить в кредит дешёвый смартфон. Чего только ей не напихали в чек!

Телеграм-канал «Кухня ритейла» рассказал о жительнице Ярославля, которая зашла в салон Tele2 с целью приобрести какой-нибудь недорогой смартфон в кредит. Оттуда она вышла с заветным гаджетом и чеком на сумму, которая в четыре раза превышает стоимость устройства.
Женщина выбрала смартфон Xiaomi Redmi 12C за 11 490 рублей. В других местах он продаётся намного дешевле — от 8,5 тысяч, так что есть вероятность, что можно было обойтись и без кредита.
Продавец якобы заявил, что для успешного оформления кредита необходимо приобрести страховку и настройки, но за это полагается подарок — камера для домашнего видеонаблюдения. В результате он вбил в чек настройки на 10 тыс. р., страховку на 10 тыс. р., видеокамеру за 5 тыс. р., несколько SIM-карт и различные аксессуары. Общая сумма получилась около 41,5 тысячи.
Поскольку история вылилась в публичную плоскость, пресс-службе Tele2 пришлось реагировать и обещать разобраться:
Мы разбираемся в ситуации и проводим проверку торговой точки. В любом случае махинации, когда продавец вводит клиента в заблуждение и продаёт лишние услуги без его ведома, абсолютно недопустимы. Мы стараемся исключить подобные нарушения, оправдать недобросовестное поведение продавца невозможно. В комментариях к вашему посту много говорят о планах продаж — но ни один план не мотивирует продавца на такое обслуживание. Оно противоречит всем политикам компании, да и просто общечеловеческой этике. Если факт злоупотребления подтвердится, мы обязательно вернём клиенту средства, а к дилеру будут применены самые жёсткие санкции.