Чистый звук обмана: мошенники заставляют жертв переходить в мессенджеры с хорошей связью



Фото freepik



Мошенники стали активно использовать новую тактику, предлагая жертвам перейти в мессенджеры с хорошим качеством связи под предлогом безопасности, удобства или секретности. Как предупреждает киберполиция МВД России, это позволяет злоумышленникам обеспечить идеальный звук, необходимый для эффективного психологического воздействия. Низкое качество связи сводит на нет многие методы манипуляции, что заставило преступников изменить подход.

Особенно часто эта схема применяется в мошенничествах с наибольшим финансовым ущербом, где важно установить полный контроль над жертвой через четкое и беспрепятственное общение. Мошенники под любым предлогом — от якобы обеспечения конфиденциальности до мнимой оперативности — требуют установить какой-либо мессенджер с хорошим качеством связи, что является явным признаком обмана.Киберполиция подчеркивает, что у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры. Настоящие специалисты всегда используют официальные каналы связи и никогда не требуют от граждан установки дополнительных приложений для продолжения разговора.Эксперты рекомендуют проявлять особую бдительность при получении подобных предложений и никогда не устанавливать мессенджеры по просьбе незнакомых людей. Важно помнить, что качественная связь нужна мошенникам не для удобства клиента, а для более эффективного манипулирования и давления, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям.