Что случится, если в 2024 году подключить к интернету компьютер с Windows XP?

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YouTube-блогер Эрик Паркер провёл интересный эксперимент: он установил Windows XP и Windows 2000 на виртуальные машины и вышел с них в интернет без антивируса и сетевого экрана. Ему было интересно, насколько быстро эмуляторы старых ПК привлекут внимание хакерских ботов.Результат не заставил себя ждать — уже через пару минут на обе системы проникли вирусы, трояны и прочая нечисть. Вредоносы вели себя на чужих устройствах абсолютно по-хозяйски: что-то скачивали, устанавливали, размножались, создавали новые учётные записи, перехватывали все действия, передавали файлы по сети непонятно куда и кому.Установленный чуть позже антивирус обнаружил на виртуальной машине с Windows XP восемь видов вирусов. На ПК с Windows 2000 вирусов, вероятно, было гораздо больше, настолько много, что примерно через десять минут активности в сети компьютер сломался и перестал включаться, показывая только синий экран смерти.Причины этих проблем очевидны. Компания Microsoft очень давно забросила поддержку Windows XP и Windows 2000, не выпускает для них патчи безопасности, а хакеры знают, что кто-нибудь нет-нет, да и выйдет в интернет со старого ПК без какой-либо защиты. Эрик Паркер пришёл к логичному выводу: если потребуется подключить к интернету древний компьютер, нужно предварительно установить на него антивирус со свежими вирусными базами, а также настроить сетевой экран таким образом, чтобы он пресекал попытки вредоносных систем внедриться через уязвимые порты.