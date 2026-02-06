Top.Mail.Ru

Cмартфоны стали главным источником улик

Александр

Фото freepik

Смартфоны превратились в основной источник доказательств для следователей по всему миру. К такому выводу пришли авторы нового отчёта компании Cellebrite, специализирующейся на цифровой криминалистике. Приоритетным объектом для изъятия и анализа информации теперь являются мобильные устройства.

Данные были получены в рамках опроса «Тенденции отрасли 2026». В исследовании приняли участие 1200 специалистов из 63 стран. Результаты показали, что 97% опрошенных следователей рассматривают смартфоны как ключевой источник улик. Этот показатель вырос на 24 процентных пункта всего за два года. Почти все руководители ведомств убеждены в высоких ожиданиях общества. По их мнению, общественность ждёт применения цифровых доказательств в большинстве уголовных расследований, что создаёт дополнительное давление на следственные органы, вынуждая их активно осваивать новые технологии. Методы цифровой криминалистики развиваются вслед за распространением и усложнением мобильных устройств, и теперь рынок предлагает следователям специализированные инструменты для извлечения и анализа данных.

Параллельно с этим в обществе идёт активная дискуссия о влиянии смартфонов на детей. Многие родители рассматривают вопрос об ограничении времени, которое их ребёнок проводит за экраном. Для решения этой задачи применяются разные методы, от установки программ родительского контроля до попыток договориться. Специалисты в области детской психологии подчёркивают важность формирования альтернативных интересов. К ним могут относиться спортивные занятия, творчество или другие увлечения. Смартфон является одновременно инструментом для досуга, общения, источником информации, а также важнейшим носителем цифровых следов.

Комментарии

sharpmaind
Заголовок на скорую руку писали?))
6 февраля 2026 в 14:51
TheEwb
Автор не знал что в ходе следствия изымают у подозреваемых все носители информации, как в бумаге, пк, и средств коммуникации...
6 февраля 2026 в 20:27
