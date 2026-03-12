«Да пропади пропадом этот интернет» — что депутаты говорят о блокировке связи

Фото freepik
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что граждане РФ могут смириться с отсутствием интернета ради собственной безопасности. Комментируя замедление работы интернет-ресурсов, депутат признал, что «люди протестуют, бунтуют, негодуют», однако задался вопросом, что будет, если управляемые через мессенджеры теракты станут ежедневными. «Наверное, граждане скажут: „Да пропади пропадом этот интернет. Я не хочу, чтобы меня взрывали“», — цитируют парламентария СМИ.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesСвинцов также привёл личный пример неудобств, вызванных отключениями связи. По его словам, в центре Москвы, включая здание Госдумы, полностью отсутствовала связь, из-за чего сорвалась запланированная встреча. «Мы не смогли встретиться и разъехались по домам. Созвонились только через три часа», — рассказал депутат. При этом он подчеркнул, что готов мириться с такими неудобствами ради возможности вести нормальную и полноценную жизнь без угрозы терактов.
Ранее Свинцов сделал несколько заявлений о судьбе Telegram в России. В частности, он сказал, что даже использование VPN не поможет обойти ограничения или блокировку. По словам депутата, Роскомнадзор обладает техническими возможностями для выявления VPN-трафика, поэтому «Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать». Доступными для россиян, по его мнению, останутся только легальные сервисы VPN, не позволяющие получить доступ к запрещённым в стране сайтам и приложениям.
Проблемы со связью затронули не только рядовых москвичей, но и самих парламентариев. Депутат Михаил Делягин сообщил, что в Госдуме полностью перестал работать Wi-Fi. По его словам, накануне подключиться удавалось не каждому смартфону, а 12 марта обе сети (открытая и защищённая паролем) стали недоступны. «Даже Max не работает», — добавил Делягин, с иронией отметив, что всецело одобряет это: «Депутаты должны быть едины с народом».
Политолог Сергей Маркелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» не увидел проблемы в отключении связи в Госдуме. Он отметил, что нижняя палата не нуждается в оперативной коммуникации, и депутаты «могут посидеть, пусть тоже будут временно отключены, что такого, пусть вместе с народом хотя бы в этой позиции». По его мнению, для служб безопасности существуют альтернативные каналы, а для 99% депутатов такой «цифровой детокс» не повредит.
Официальная позиция Кремля по Telegram остаётся сдержанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мессенджер должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий контакт с властями. По данным источников, близких к Кремлю, полная блокировка Telegram может начаться в апреле 2026 года, если администрация мессенджера не выполнит требования. Основатель Telegram Павел Дуров ранее называл действия российских властей попыткой ограничить свободу граждан.
Начиная с марта 2026 года ФСБ наделена правом требоваться от операторов связи отключения мобильного и стационарного интернета, при этом операторы не несут перед абонентами ответственности за отказ в предоставлении услуг. Блокировка регламентируется документами, которые издаёт президент РФ.