





Эксперты компании DarkNet Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в открытом доступе личные данные более 150 миллионов пользователей соцсетей LinkedIn, Facebook и Instagram.В базе содержатся данные 66,1 млн пользователей LinkedIn, 11,6 млн учёток из Instagram и 81,5 млн из Facebook. Из неё можно узнать ФИО пользователей, страну проживания, место работы, должность, данные по подписчикам и контактную информацию, а также получить прямые ссылки на их профили.Сервер с базой данных принадлежал компании Shenzhen Benniao Social Technology и размещался на площадке Alibaba. Основатель DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в ней содержится информация в том числе о россиянах, но не назвал их количество. Он также отметил, что эта утечка не представляет большой опасности, поскольку содержит те данные, которые пользователи самостоятельно выложили в открытый доступ.