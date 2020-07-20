Исследовательская компания vpnMentor опубликовала отчет, из которого стало известно о крупнейшей утечке данных более 20 миллионов пользователей бесплатных сервисов VPN. Сообщается, что база содержит адреса электронной почты, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов, идентификаторы устройств и другие технические детали.
В сеть утекли данные пользователей UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Объем базы составляет приблизительно 1,2 ТБ. Эксперты опрошенные изданием «Коммерсантъ» полагают, что в этом массиве могут быть «десятки и даже сотни тысяч» российских пользователей. Они отметили, что утечка продемонстрировала отсутствие безопасности бесплатных VPN-решение, которые используются для обеспечения анонимности.
По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, платёжные ссылки на аккаунт PayPal могут использоваться для фишинга, а e-mail и пароли — для взлома других ресурсов, где пользователи зарегистрировались с теми же данными. Он считает, что логи активности, попав в руки злоумышленников, могут применяться для шантажа клиентов VPN-сервисов, так как их анализ позволит установить посещение им сайтов запрещённой тематики.
Замдиректора центра реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» Антон Юдаков подчеркнул, что зачастую пользователи применяют одни и те же логины и пароли для разных ресурсов, а это открывает для злоумышленников широкие возможности для их взлома и дальнейшего извлечения выгоды.
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