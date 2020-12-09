





Персональные данные 300 000 москвичей, которые переболели коронавирусом, утекли в сеть. В открытый доступ попали: ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о болезни и анализах.Сообщается, что в свободном доступе оказалось 362 файла, в некоторых из них содержится более 100 000 строк с персональными данными москвичей, переболевших COVID-19. Также утекли данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета больных.Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы подтвердил утечку данных. По словам главы ведомства города Эдуарда Лысенко, причиной инцидента стал «человеческий фактор», поскольку сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу файлов третьим лицам.Лысенко уточнил, что системы мэрии взлому и другим попыткам несанкционированного доступа не подвергались. Власти проводят проверку, по результатам которой будут приняты меры.