В свободном доступе появилась база с данными о 17 миллионах обладателей скидочных карт сети магазинов «Красное и Белое». Об этом сообщили «Ведомости».
Частично эта база продавалась в даркнете с сентября 2019 года. Тогда в ней содержалось 124 тысячи записи, и с тех пор она постепенно пополнялась. Теперь она выложена бесплатно в одном из телеграм-каналов.
Руководство магазинов «Красное и Белое» проверяет эту утечку и пока не подтверждает её. Аналитики полагают, что количество указанных в базе клиентов сети сильно завышено. Даже если утечка была, тот, кто её организовал, искусственно «раздул» базу данных, чтобы увеличить её стоимость на чёрном рынке.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, утверждает, что в программе лояльности «Красного и Белого» зарегистрировано 6,5 миллиона человек. Кроме того, многие даты рождения клиентов в базе не соответствуют действительности, в ФИО содержатся опечатки, а номера телефонов повторяются.
«Красное и Белое» — сеть магазинов, специализирующаяся на продаже алкоголя и закуски. При регистрации в программе лояльности клиенты не указывают свои личные данные.
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Это я к тому, что мне без разницы-важно, чтоб не светились данные карты.