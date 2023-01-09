Мошенники

Давать незнакомцам позвонить очень опасно. Вот что может произойти

Александр



Мошенники-вымогатели изобрели новый способ незаконной добычи денег. Они звонят или пишут сообщение с телефона доверчивой жертвы, а затем требуют от неё деньги, угрожая крупными проблемами.

Схема работает следующим образом. К жертве подходит человек, рассказывает о сложной ситуации, и просит позволить ему позвонить или написать на определённый номер. Если дать ему телефон, он звонит и говорит что-то невразумительное и странное или пишет SMS и тут же удаляет его. Через пару дней с жертвой связывается подставной полицейский и сообщает, что на неё нажаловались: показывает обращение «потерпевшего», где излагается, что его оскорбили по телефону или у него вымогают деньги. К материалам проверки приложена выписка от оператора связи (вполне настоящая), которая подтверждает звонок или сообщение с номера жертвы. Кроме того, мошенники могут прислать скриншот с сообщением, подтверждающий инкриминируемое преступление, или текстовую распечатку разговора по телефону.

Мошенники рассчитывают на то, что жертва не захочется связываться с проблемами и предпочтёт откупиться. Лже-полицейский предлагает сторонам договориться мирно, чтобы не возбуждать уголовное дело, а для этого жертва должна перевести определённую сумму денег на указанный счёт. Если это сделать, мошенники исчезнут с деньгами, а если не согласиться, то без денег. Предупредите родных и знакомых об этой схеме!

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Комментарии

Влад Соло
+614
Влад Соло
Вывод какой — на кой муй давать незнакомцу свой телефон в руки?
2 часа назад в 09:41
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Dmitriy
+339
Dmitriy
Некоторым хилым личностям отказ дать позвонить может стать фатальным :))))
час назад в 10:08
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