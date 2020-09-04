В социальной сети Facebook глава дирекции по связям с общественностью «Почта банка» Ольга Очеретина рассказала историю своей подруги, которая воспользовалась сервисом Delivery Club. После выполнения заказа курьер получил доступ к номеру мобильного телефона женщины и предложил ей «зайти на полчасика», если мужа нет дома.
По словам Очеретиной, её подруга начала получать сообщения в мессенджер WhatsApp от курьера, который в переписке сказал, что ему понравился клиентка и он хотел бы продолжить с ней общение. Самое интересное в этой ситуации первоначальная реакция Delivery Club на просьбу женщины разобраться. Сотрудник службы поддержки сервиса в качестве извинений предоставил пользовательнице промокод на 200 рублей.
«Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей нестрашно? Что кто-то, кому она „понравилась“ в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?», — подчеркивает в своём посте Очеретина.
В комментариях сайту vc.ru представители Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. В компании также рассказали, что работают над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным.
В «Яндекс.Еде» рассказали, что взаимодействие курьеров с клиентами переводится на платформу «Яндекс PRO», где уже есть скрытие номера. Настоящий номер клиента скрывается, а вместо него отображается произвольный номер и короткий добавочный код.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: