Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму проект закона о штрафах для провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную в России информацию.
Депутаты предложили следующие размеры штрафов:
- Для граждан — от 50 000 до 100 000 рублей
- Для должностных лиц — от 200 000 до 500 000 рублей
- Для юридических лиц — от 800 000 до 4 000 000 рублей
При повторном нарушении штрафы увеличиваются:
- Для граждан — до 500 000 рублей
- Для должностных лиц — до 1 000 000 рублей
- Для юридических лиц — до 15 000 000 рублей
Новый законопроект предлагает установить ответственность, если провайдер или владелец сайта проигнорировал требование государственного органа (например, суда, Роскомнадзора, Роспотребнадзора или прокуратуры) удалить призывы к экстремизму, детскую порнографию и информацию об изготовлении, приобретении, «местах культивирования» и «методах разработки» психоактивных веществ. В действующем законодательстве нет ответственности за отказ удалить запрещенную в РФ информации.
По статистике Роскомнадзора, к апрелю 2020 года с YouTube не удалено 10 482 страниц с запрещенной информацией, с Twitter — 1 462, с Instagram — 1 435, а с Facebook — 362 страницы. Если этот закон будет принят, то по нему лишь YouTube можно оштрафовать как минимум на 157 219 000 000 рублей (один раз на 4 млн и ещё 10 481 раз по 15 млн рублей).
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