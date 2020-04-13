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В Москве группа муниципальных депутатов подала иск в Мосгорсуд, оспаривающий статью городского КоАП, позволяющую штрафовать людей за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом рассказал один из истцов Андрей Морев на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поправки, вступившие в силу 1 апреля, противоречат федеральному КоАП и ряду законов, в том числе о персональных данных и о чрезвычайной ситуации. Другой истец Елена Русакова подчеркивает: «Штрафы присуждаются без ведома гражданина и без возможности предъявить аргументы в свою защиту либо не дать разрешения на обработку персональных данных».

Иск был подан 10 апреля, но он пока не зарегистрирован судом. По словам Морева, в рассмотрении дела должны участвовать мэр Москвы Сергей Собянин и Мосгордума. Напомним, за нарушение режима самоизоляции в Москве предусмотрены штрафы в размере 4000 рублей, а в случае повторного нарушения — 5000 рублей.



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Источник:

Meduza Meduza

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