Дети нашли способ легально покупать алкоголь на маркетплейсах

По данным «Базы», популярность таких сладостей резко выросла из-за вирусного тренда в социальных сетях. Подростки активно делятся в TikTok информацией о том, как можно незаметно пронести алкоголь в школу или на общественное мероприятие под видом конфет. Особенно востребованы наборы белорусского и французского производства стоимостью около двух тысяч рублей за килограмм.
После употребления даже одной-двух таких конфет многие школьники испытывают ухудшение самочувствия: тошноту, головокружение и симптомы алкогольного отравления. Это связано с высокой концентрацией алкоголя в небольшом объёме сладости и отсутствием у подростков толерантности к спиртному. Такой способ приёма алкоголя особенно опасен, поскольку подростки воспринимают конфеты как безобидное лакомство и не видят меры. При этом «конфеты-рюмки» продаются без возрастных ограничений и предупреждении о содержании алкоголя, что позволяет несовершеннолетним беспрепятственно их приобретать через интернет.