Дети нашли способ легально покупать алкоголь на маркетплейсах









По данным В преддверии новогодних праздников в России набирает обороты новый тренд среди детей и подростков — покупка шоколадных конфет, наполненных крепким алкоголем. Так называемые «конфеты-рюмки» в форме миниатюрных бутылок коньяка, ликёра или груш, содержащие крепкие напитки, школьники заказывают на маркетплейсах и приносят на школьные вечера и другие мероприятия.По данным «Базы» , популярность таких сладостей резко выросла из-за вирусного тренда в социальных сетях. Подростки активно делятся в TikTok информацией о том, как можно незаметно пронести алкоголь в школу или на общественное мероприятие под видом конфет. Особенно востребованы наборы белорусского и французского производства стоимостью около двух тысяч рублей за килограмм.

После употребления даже одной-двух таких конфет многие школьники испытывают ухудшение самочувствия: тошноту, головокружение и симптомы алкогольного отравления. Это связано с высокой концентрацией алкоголя в небольшом объёме сладости и отсутствием у подростков толерантности к спиртному. Такой способ приёма алкоголя особенно опасен, поскольку подростки воспринимают конфеты как безобидное лакомство и не видят меры. При этом «конфеты-рюмки» продаются без возрастных ограничений и предупреждении о содержании алкоголя, что позволяет несовершеннолетним беспрепятственно их приобретать через интернет.