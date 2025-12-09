Top.Mail.Ru

Дети нашли способ легально покупать алкоголь на маркетплейсах

Александр
В преддверии новогодних праздников в России набирает обороты новый тренд среди детей и подростков — покупка шоколадных конфет, наполненных крепким алкоголем. Так называемые «конфеты-рюмки» в форме миниатюрных бутылок коньяка, ликёра или груш, содержащие крепкие напитки, школьники заказывают на маркетплейсах и приносят на школьные вечера и другие мероприятия.



По данным «Базы», популярность таких сладостей резко выросла из-за вирусного тренда в социальных сетях. Подростки активно делятся в TikTok информацией о том, как можно незаметно пронести алкоголь в школу или на общественное мероприятие под видом конфет. Особенно востребованы наборы белорусского и французского производства стоимостью около двух тысяч рублей за килограмм.

После употребления даже одной-двух таких конфет многие школьники испытывают ухудшение самочувствия: тошноту, головокружение и симптомы алкогольного отравления. Это связано с высокой концентрацией алкоголя в небольшом объёме сладости и отсутствием у подростков толерантности к спиртному. Такой способ приёма алкоголя особенно опасен, поскольку подростки воспринимают конфеты как безобидное лакомство и не видят меры. При этом «конфеты-рюмки» продаются без возрастных ограничений и предупреждении о содержании алкоголя, что позволяет несовершеннолетним беспрепятственно их приобретать через интернет.
1
Комментарии

tellurian
+2746
tellurian
Вишня в ликере или коньяке вкусные. Сам брал 😆
Сегодня в 16:32
#
+302
paradox
А мы в свое время в банке из под сока алкоголь проносили😂
2 часа назад в 17:37
#