До $250 за аккаунт в Max: госмессенджер стал новым инструментом мошенников





В даркнете активно В даркнете активно растёт спрос на аренду аккаунтов мессенджера Max, где цены доходят до $250 за временный доступ. Ежедневно публикуется до тысячи объявлений о подобных услугах, что свидетельствует о формировании полноценного теневого рынка. Мошеннические колл-центры используют арендованные учётные записи для обхода систем безопасности и совершения массовых звонков россиянам, перенося в Max схемы, отработанные ранее в WhatsApp. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Основными поставщиками аккаунтов становятся студенты и школьники, для которых вознаграждение даже в $10-15 представляет значительную сумму. МВД России подтверждает, что подобные случаи хотя и носят единичный характер, но тенденция вызывает серьёзное беспокойство. С 1 сентября 2025 года в России запрещена передача аккаунтов посторонним лицам, кроме близких родственников, с возможностью привлечения к административной и уголовной ответственности.Для противодействия мошенникам Max внедряет комплексные системы безопасности, включая партнёрство с «Лабораторией Касперского» и технологиями антифрода от «Сбера». В августе 2025 года было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок.Эксперты прогнозируют рост доли мошеннических звонков через Max с текущих 9% до 15-18% к концу 2026 года при базовом сценарии, и до 20-22% при агрессивном развитии событий. Это потребует увеличения количества ежемесячных блокировок с 67 до 150-300 тысяч аккаунтов.