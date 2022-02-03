



Основатель Telegram Павел Дуров снова высказался на своём канале относительно безопасности и защищённости своего основного конкурента — WhatsApp. На этот раз сообщение было необычно коротким, но ёмким.



Дуров написал, что американская компания Boldend, специализирующаяся на проблемах кибербезопасности выявила в WhatsApp уязвимость, которая существует несколько лет и позволяет злоумышленникам незаметно получать доступ к переписке своих жертв. По словам Дурова, за всё время своего существования этот мессенджер никогда не отличался безопасностью. С периодичностью в несколько месяцев различные ИБ-эксперты сообщают о всё новых уязвимостях, найденных в нём, и Дуров подробно освещает такие сообщения в своём канале.



Дуров не верит, что команда разработчиков WhatsApp настолько некомпетентна, что неспособна защитить свой мессенджер от утечек и атак, а значит, дело в чём-то другом. Telegram, по его словам, гораздо более защищён и лишён тех проблем безопасности, которые то и дело находят в WhatsApp.







