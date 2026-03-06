У вас есть двойник-мошенник? Вы узнаете об этом, когда к вам придут за деньгами

Фото freepik
Житель Красноярска Михаил столкнулся с ситуацией, когда мошенники оформили на его имя в Санкт-Петербурге три автокредита на общую сумму около 5 миллионов рублей. О долгах он узнал только после того, как кредиторы потребовали выплаты. В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники похитили паспорт, СНИЛС и водительское удостоверение мужчины, после чего изменили фотографию в документах на свою и использовали их для получения займов.
На данный момент в суде рассматривается уголовное дело, ещё два дела пострадавшему удалось выиграть. По словам защитников, основным источником утечек персональных данных выступают кадровые агентства и отделы кадров компаний, которые нередко продают копии документов сотрудников. «Найти виновного удаётся крайне редко, а единственное наказание на практике — не срок, а всего лишь штраф», — рассказали адвокаты изданию Mash. Они также отметили, что при подделке документов мошенники используют высококачественную полиграфию и меняют только фотографию, оставляя остальные данные жертвы нетронутыми.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют гражданам регулярно проверять свою кредитную историю через бюро кредитных историй (это можно сделать бесплатно). Также стоит установить самозапрет на выдачу кредитов, который недавно стал доступен россиянам, и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов. По данным Центробанка, в 2025 году количество случаев мошенничества с использованием поддельных документов выросло на 15%, жертвами всё чаще становятся люди с положительной кредитной репутацией.