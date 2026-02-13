Эксперт предупредил о многоходовых комбинациях мошенников в День влюбленных

Генеральный директор компании Secure-T Харитон Никишкин предупредил о росте активности мошенников в преддверии Дня святого Валентина. По его словам, злоумышленники переходят от прямых просьб перевести деньги к многоходовым комбинациям. Они эксплуатируют доверие к публичным личностям и невнимательность людей в праздничной суете.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides