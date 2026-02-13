Эксперт предупредил о многоходовых комбинациях мошенников в День влюбленных

Фото freepik
Генеральный директор компании Secure-T Харитон Никишкин предупредил о росте активности мошенников в преддверии Дня святого Валентина. По его словам, злоумышленники переходят от прямых просьб перевести деньги к многоходовым комбинациям. Они эксплуатируют доверие к публичным личностям и невнимательность людей в праздничной суете.Одной из новых схем стали «валентинки от Дурова». Пользователям обещают секретный подарок от основателя Telegram в виде премиум-подписки или внутренней валюты. Жертва переходит в Telegram-бота, проходит опрос и подписывается на десятки каналов для накрутки аудитории, затем её перенаправляют на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс маркетплейса. На поддельном сайте человек «выигрывает» крупную сумму или дорогую электронику. Для получения приза его просят оплатить небольшую пошлину — от полутора до двух тысяч рублей. Ввод платёжных данных на мошенническом ресурсе ведёт к компрометации банковской карты и потере денег. Дополнительным риском становится угон аккаунта Telegram при авторизации на фишинговой странице.
Эволюция методов затронула и сегмент доставки цветов. Наряду с традиционными фейковыми интернет-магазинами мошенники внедряют звонки от лже-курьеров. Злоумышленник сообщает об анонимном заказе от тайного поклонника и просит продиктовать код из SMS для подтверждения доставки. На самом деле под предлогом номера посылки он получает доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банковском приложении.
Ущерб от подобных схем исчисляется десятками миллионов рублей ежегодно. Злоумышленники умело используют праздничную атмосферу и желание людей получить приятный сюрприз. Универсальной защитой становится отказ от любых входящих запросов на перевод средств и передачу кодов. Требование оплаты за получение выигрыша и запрос кода из SMS являются однозначным маркером мошенничества. Даже самые заманчивые предложения не должны отключать критическое мышление.