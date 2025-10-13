Электромобиль Xiaomi загорелся и не стал выпускать водителя — он погиб в огне

Александр


В Китае произошло смертельное ДТП с участием электромобиля Xiaomi SU7 Ultra — автомобиль загорелся после столкновения с разделительным ограждением. Авария случилась в ночь на 13 октября на проспекте Тяньфу в Чэнду, одном из крупнейших городов страны.

Очевидцы пытались спасти водителя, но все попытки оказались безуспешными: они так и не смогли выбить стёкла и применить огнетушитель. Открыть двери горящего автомобиля также не удалось.



Власти Чэнду и компания Xiaomi Auto пока не прокомментировали инцидент. Причины возгорания и подробности аварии устанавливаются. Это уже не первый серьезный случай с электромобилями бренда — в марте в аналогичном ДТП погибли три студентки. На фоне этих происшествий в Китае готовятся ужесточить требования к конструкции дверных ручек автомобилей. Соответствующий проект стандарта уже вынесен на общественное обсуждение и может быть принят в ближайшее время.

