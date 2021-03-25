Компания Avast обнаружила в Play Маркете и App Store более двухсот вредоносных приложений с общим числом установок более миллиарда. Эти приложения относятся к категории fleeceware — они обманным путём выманивают деньги у пользователей смартфонов.
Специалисты Avast опубликовали полный список вредоносов, он очень обширный. Если какие-либо из этих приложений установлены у вас, рекомендуется незамедлительно удалить их. Fleeceware-приложения абсолютно бесполезны. Их единственная цель — приносить сверхдоходы мошенникам.
Принцип вредоносной деятельности всех этих приложений один и тот же — пользователю предлагается оформить бесплатный пробный период в каком-либо сервисе, указав данные банковской карты, а затем со счёта списываются деньги, даже если человек отменил подписку и удалил приложение. Далеко не все будут разбираться в нюансах списания и пытаться вернуть потраченные средства, тем более, что некоторые люди даже не подозревают, что существует такая возможность.
По подсчётам Avast, обнаруженные вредоносы принесли своим создателям не менее 400 миллионов долларов. Эти приложения зачастую маскируются под наиболее популярные сервисы, вроде TikTok, Instagram и Snapchat, причём мошенники не стесняются устанавливать огромные цены на подписку. Например, одно из приложений списывало по 66 долларов в неделю, то есть за год за эту подписку пришлось бы отдать более 3400 долларов.
Fleeceware — не вирусы в классическом понимании. Эти приложения не содержат код, который бы определялся антивирусным ПО как вредоносный, они задействуют вполне легитимные встроенные средства операционных систем, но используют их мошенническим способом.
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