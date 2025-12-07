Top.Mail.Ru

Использовать Face ID в банковских приложениях опасно? Киберполиция рассказала, правда ли это

Александр

Иллюстрация freepik

МВД России выпустило официальное опровержение на публикации в ряде СМИ о том, что ведомство рекомендует отказаться от использования биометрии (сканирование лица или отпечатка пальца) для входа в банковские приложения. В заявлении подчёркивается, что такие сообщения не соответствуют действительности.

Ранее в СМИ, со ссылкой на материалы ведомства, распространилась информация, в которой гражданам рекомендовалось не входить в банковские приложения с помощью отпечатка пальца или распознавания лица (в том числе через Face ID на iPhone), а использовать сложный пароль. В этих же материалах давались и другие советы по безопасности: не хранить в телефоне реквизиты карт, не переходить по ссылкам из сообщений от банков и отключить отображение текста SMS на заблокированном экране.

В официальном заявлении МВД уточняется, что публикации были подготовлены на основе справочных материалов и памяток, часть из которых уже устарела. Ведомство подчеркнуло, что технологии распознавания лица и отпечатков пальцев, реализованные в Android и iOS, по-прежнему считаются надёжным способом защиты персональных данных и финансовых операций.

«Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что качественные биометрические системы (как Face ID в iPhone или современные сканеры отпечатков) обеспечивают высокий уровень защиты, зачастую превышающий надёжность обычных паролей, которые пользователи часто делают слишком простыми или повторно используют в разных сервисах. При этом основные рекомендации по цифровой безопасности — не хранить пин-коды и CVV на смартфоне, блокировать карты при утере устройства и не переходить по подозрительным ссылкам — остаются актуальными независимо от способа входа в приложения.

Комментарии