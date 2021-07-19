«Представители Facebook заявили, что компания обеспокоена тем фактом, что их метод сбора данных с помощью Onavo Protect был менее эффективных на устройствах Apple по сравнению с Android», — говорится в материалах дела.

«В нашем иске описывается ответственность NSO за нападения на более 100 правозащитников и журналистов по всему миру», — отметил представитель Facebook.







Напомним, в прошлом году Facebook подал в суд на NSO Group за слежку за пользователями WhatsApp. Глава компании-разработчика шпионского софта Шалев Хулио утверждает, что два представителя Facebook в 2017 году предлагали приобрести права на использование определенных возможностей Pegasus. В судебных документах сообщается, что они не были заинтересованы в хакерских инструментах для удаленного взлома смартфонов. Их интересовал наиболее эффективный способ слежки за активностью пользователей, который планировалось интегрировать в проект Onavo.Программное обеспечение Onavo Protect Facebook было заявлено в качестве VPN-сервиса. Он использовался для сбора информации о том, какие приложения используют пользователи на своих мобильных устройствах.Представитель Facebook заявил, что генеральный директор NSO искажает суть разговоров между сотрудниками компаний. По его словам, Шалев Хулио пытается отвлечь всех от основных обвинений.В NSO утверждают, что продают Pegasus только спецслужбам и правоохранительным органам. В прошлом году Onavo Protect был удален из App Store. На фоне этих действий Facebook переложил ответственность на Apple за взлом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса.В ходе расследования того дела стало известно, что iPhone Безоса был взломан после того, как он получил через WhatsApp видеофайл размером 4,4 МБ, содержащий вредоносное ПО. Аналогичным способом в прошлом году с помощью программы Pegasus от NSO Group взломали телефоны 1400 людей, в число которых входят журналисты и правозащитники.В интервью BBC вице-президент Facebook по глобальным связям и коммуникациям Ник Клегг заявил, что WhatsApp не виноват, поскольку его сквозное шифрование невозможно взломать. После этого он обвинил операционную систему Apple в эпизоде с Безосом. NSO Group отрицает свою причастность к этой ситуации.