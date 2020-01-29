Компания Facebook рассказала, что получает информацию о действиях пользователей вне социальной сети, в том числе и от сторонних сайтов. На сайте соцсети появилась функция «Действия вне Facebook», которая позволяет управлять данными полученными от других сайтов.





«Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», — сообщается на сайте компании.



Соцсеть подчеркивает, что эти данные собираются для демонстрации наиболее актуальной рекламы, рекомендации групп, событий и товаров, которые могут быть интересны пользователям, а также помогать компаниям и организациям измерять результативность своих приложений, сайтов или рекламы. Помимо этого отмечается, что этот инструмент также используется для выявления подозрительной активности.





