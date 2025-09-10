Фальшивые долги: жителей РФ массово объявляют должниками через «Госуслуги»



Фото freepik



В России фиксируются случаи мошенничества с фальшивыми исполнительными производствами, которые приходят гражданам через «Госуслуги». Мошенники рассылают поддельные судебные решения на одинаковую сумму в 203 500 рублей, которые принимаются приставами различных регионов без должной проверки. Это приводит к незаконным арестам счетов, ограничениям на выезд за границу и другим санкциям в отношении ничего не подозревающих граждан.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides