Фальшивые долги: жителей РФ массово объявляют должниками через «Госуслуги»

Фото freepik
В России фиксируются случаи мошенничества с фальшивыми исполнительными производствами, которые приходят гражданам через «Госуслуги». Мошенники рассылают поддельные судебные решения на одинаковую сумму в 203 500 рублей, которые принимаются приставами различных регионов без должной проверки. Это приводит к незаконным арестам счетов, ограничениям на выезд за границу и другим санкциям в отношении ничего не подозревающих граждан.
Для закрытия производств пострадавшим приходится лично обращаться в суды за справками об отсутствии дел, однако мошенники продолжают атаку, открывая новые производства даже после закрытия предыдущих. Правоохранительные органы возбудили в Ростове-на-Дону уголовное дело по факту мошенничества и вышли на след организаторов через банковские счета, указанные в поддельных документах.
https://t.me/bazabazon/40770?single