Фальшивые долги: жителей РФ массово объявляют должниками через «Госуслуги»

Александр


Фото freepik

В России фиксируются случаи мошенничества с фальшивыми исполнительными производствами, которые приходят гражданам через «Госуслуги». Мошенники рассылают поддельные судебные решения на одинаковую сумму в 203 500 рублей, которые принимаются приставами различных регионов без должной проверки. Это приводит к незаконным арестам счетов, ограничениям на выезд за границу и другим санкциям в отношении ничего не подозревающих граждан.

Схема работает через создание фиктивных производств в отдаленных регионах, где приставы автоматически возбуждают дела на основании поддельных документов. Особенностью атаки является использование единого шаблона — всегда одинаковая сумма и иностранные «истцы». Жертвы сталкиваются с бюрократическими препятствиями при попытке доказать недостоверность долгов.

Для закрытия производств пострадавшим приходится лично обращаться в суды за справками об отсутствии дел, однако мошенники продолжают атаку, открывая новые производства даже после закрытия предыдущих. Правоохранительные органы возбудили в Ростове-на-Дону уголовное дело по факту мошенничества и вышли на след организаторов через банковские счета, указанные в поддельных документах.

https://t.me/bazabazon/40770?single

Комментарии