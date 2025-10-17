Фальшивые правоохранители и газовщики: опасная схема обмана

Фото freepik
Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с ремонтом газового оборудования. Они массово обзванивают россиян, убеждая в необходимости перезаключить договор на обслуживание. Для придания достоверности происходящему аферисты ссылаются на несуществующие изменения в законодательстве.
Схема включает многоходовую комбинацию: после получения доступа к данным жертве звонят лже-правоохранители. Они утверждают, что деньги находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Мошенники создают атмосферу паники и спешки, чтобы жертва не успела критически оценить ситуацию. Они используют социальную инженерию, играя на доверии людей к официальным инстанциям.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют никогда не сообщать коды из SMS третьим лицам и проверять информацию через официальные каналы газовых компаний. При любых подозрениях следует самостоятельно перезванивать в службу поддержки по номеру с официального сайта.