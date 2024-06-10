Фейковые Госуслуги и полиция выманили у московского профессора все его сбережения

Baza рассказала об очередном вопиющем случае телефонного мошенничества. Его жертвой стал 72-летний профессор МФТИ Владимир Николаевич Фатеев.
В конце мая мужчине позвонили якобы из Госуслуг и сообщили, что его аккаунт был взломан, деньги находятся в опасности, потому нужно срочно обналичить их и передать курьеру, который отвезёт их в безопасное место. Затем раздался ещё один звонок — от лжеполицейского, который подтвердил сказанные ранее слова и согласовал встречу с курьером.
Курьер приезжал на дом к Фатееву несколько раз и забирал ему суммы, которые тому удавалось обналичить со своих карт и счетов. В общей сложности он отдал мошенникам 19 200 000 рублей — практически всё, что ему удалось накопить за жизнь. Только через неделю к профессору пришло осознание того, что его обманули, после чего он пошёл в полицию. Сейчас поиском курьера и его заказчиков занимается полиция.
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