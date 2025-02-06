Фейковый Wylsacom рассказал, как зарабатывать огромные деньги с Apple

Александр

Валентин Петухов (более известный, как Wylsacom) рассказал о мошеннической рекламе, которую заметили его подписчики. Реклама размещена через Google Ad Services, и представляется странным, как она вообще прошла модерацию.

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В рекламном ролике Wylsacom рассказывает о том, что у компании Apple появился ИИ-сервис Apple Intelligence, который позволяет с лёгкостью зарабатывать на криптовалюте и акциях крупных компаний. Всё, что требуется от пользователя — внести депозит, а искусственный интеллект сам будет инвестировать в наиболее выгодные позиции. Остаётся только время от времени выводить заработанное.



Ролик создан с применением нейросетей. Видеоряд смонтирован из видеозаписей, которые Wylsacom выкладывает на YouTube, а речь, которую якобы произносит Wylsacom, сгенерирована искусственным интеллектом. Впрочем, мошенники схалтурили — видно, что движение губ блогера совершенно не совпадает с тем, что он говорит. Пользователя, тыкнувшего на ссылку в рекламе, переносит на сайт, стилизованный под страницу Apple Intelligence. Там он может расстаться со своими деньгами, думая, что выгодно инвестирует, но конечно же, ничего не заработает и даже не сможет вернуть вложенное.

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Комментарии

banditos
+155
banditos
Сам и создал;)))
Сегодня в 18:07
#
tellurian
+2135
tellurian Изобретатель
Правильнее сказать для привлечения внимания к себе и своим ресурсам.
час назад в 22:32
#
+82
Александр Крас
Вот также кузнецов делал когда постил хомяка.
Сегодня в 18:49
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