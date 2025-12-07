Фотоотчёты умной камеры для унитаза может смотреть кто угодно





Компания Kohler, производящая сантехнику, оказалась в центре скандала с защитой данных из-за своей умной камеры для унитаза Dekoda. Устройство, предназначенное для отслеживания здоровья пользователей путём анализа их биологических отходов, не обеспечивает заявленное сквозное шифрование, что ставит под угрозу конфиденциальность.

Как выяснилось, Kohler некорректно использовала термин «сквозное шифрование» в описании своей технологии. Согласно анализу эксперта по кибербезопасности Саймона Фондри-Тейтлера, компания подразумевает под ним стандартное TLS-шифрование данных при передаче по интернету. В отличие от настоящего сквозного шифрования, применяемого в мессенджерах вроде Signal и Telegram, эта технология не мешает самому поставщику сервиса получать доступ к пользовательским данным.Представители Kohler признали, что их модель защиты построена иначе. Данные действительно шифруются «в состоянии покоя» — при хранении на смартфоне пользователя, на самой камере и в инфраструктуре компании, а также во время передачи. Однако, на стороне Kohler информация расшифровывается для обработки, что означает прямой доступ компании к конфиденциальным изображениям и аналитике. Kohler теоретически может использовать изображения, полученные с камер клиентов, для собственных целей, например, для обучения алгоритмов. Компания не отрицает такую возможность, но утверждает, что ей интересны исключительно обезличенные данные.