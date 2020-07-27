Компания Garmin начала восстанавливать свои сервисы после хакерской атаки. Часть из них уже работает.
Сбой в компьютерной системе Garmin произошёл 23 июля. По слухам, российская хакерская группировка Evil Corp. успешно внедрила в неё вирус-шифровальщик WastedLocker, который вымогал средства за восстановление данных. Компания Garmin официально не подтвердила хакерскую атаку, но и не назвала какую-либо другую причину сбоев.
Полностью восстановлена работа приложений Garmin Golf, Garmin Dive, LiveTrack и GPS-навигатора Strava, частично — Garmin Connect, vivofit Jr., ConnectIQ и других. Полное восстановление займёт примерно неделю.
Шифровальщик WastedLocker, как правило, адаптирован под компьютерную систему определённой компании. В отличие от других подобных вирусов, он требует за расшифровку файлов огромные средства — от 500 тысяч долларов США.
Компания Garmin выпускает смарт-часы, фитнес-браслеты, пульсометры навигаторы и другие гаджеты. Большинство устройств этой компании работают в том числе без соединения с интернетом, поэтому пользователи могут не заметить перебои в работе её интернет-сервисов.
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Ну что за желтая желтизна желтушная 🤦♂️🤢