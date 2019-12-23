Звёздные войны: Скайуокер. Восход

19 декабря в прокат вышел фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — заключительная часть новой трилогии. «Лаборатория Касперского» обнаружила несколько десятков мошеннических сайтов и аккаунтов в соцсетях, которые предлагают посмотреть новинку без похода в кинотеатр.

Эти ресурсы объединяет то, что они используют официальное название фильма и включают в себя подробное описание нового эпизода, заставляя пользователей поверить в то, что он выложен легально. Мошенники также использовали хитрые SEO-приёмы для того, чтобы вывести свои сайты на верхние позиции выдачи в поисковиках, если добавить к названию фильма фразу «посмотреть бесплатно».
«Мошенники регулярно пытаются извлечь выгоду из популярных франшиз, и „Звёздные войны“ — яркий тому пример. Фишинговые сайты, вредоносные файлы, эксплуатирующие название фильма, оказываются усилиями злоумышленников в топе выдачи, поэтому фанатам киноэпопеи нужно быть предельно внимательными. Мы рекомендуем всем поклонникам космической саги во избежание встречи с киберугрозами позволить себе насладиться финальным эпизодом на большом экране или в официальных онлайн-кинотеатрах», — рассказала Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».
Некоторые сайты предлагают заплатить за скачивание фильма, причём в ряде случаев оплата не проходит, вместо этого злоумышленникам передаются платёжные данные: номер карты, имя и фамилия её обладателя, срок действия и секретный код. Такие ресурсы используются для распространения различных вредоносов, в том числе вирусов, которые вшиваются глубоко в систему и начинают показывать рекламу на сайтах или предлагать установить дополнительное ПО. Вирусы также распространяются с помощью торрентов, причём вместо свежего эпизода «Звёздных войн» оказывается выложен один из старых фильмов этой саги.

Для продвижения мошеннических сайтов используются соцсети. Кроме того, злоумышленники выкладывают на YouTube тизер фильма, а в комментариях указывают, где эту картину можно якобы скачать. Посмотреть «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» без риска испортить впечатление и потерять все деньги на банковской карте можно только в кинотеатрах и легальных стриминговых сервисах.


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