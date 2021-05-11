Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар запретил мессенджеру WhatsApp собирать данные немецких пользователей и передавать эти данные в другие продукты Facebook.
По словам Каспера, WhatsApp незаконно заставляет пользователей соглашаться с новыми условиями политики конфиденциальности, не оставляя возможности отказаться от них и продолжить пользоваться мессенджером на прежних условиях.
Об изменениях было объявлено в январе, они должны были вступить в силу с 8 февраля, однако WhatsApp отложил их введение до 15 мая. Цель их принятия — предоставить возможность обмена пользовательскими данными между различными продуктами Facebook (WhatsApp, самой соцсетью и пр.) WhatsApp собирается ограничить пользователей, которые откажутся принимать изменения: спустя несколько недель они не смогут принимать и отправлять сообщения и файлы, а также принимать и совершать голосовые вызовы и видеозвонки. После 120 дней бездействия аккаунт может быть удалён вместе с историей переписки.
Йоханнес Каспар обратился к другим странам Евросоюза с призывом последовать его примеру и запретить WhatsApp собирать и передавать пользовательские данные для использования в других сервисах. Если регуляторы прислушаются, мессенджеру будут грозить огромные штрафы за нарушение запрета.
Представитель WhatsApp заявил изданию Bloomberg, что введённый в Германии запрет необоснованный, поскольку претензии Йоханнеса Каспара не имеют под собой оснований, он якобы не понимает фундаментальные принципы работы мессенджера и не осознаёт последствия этого запрета.
Аналогичный запрет вполне может введён в России. В нашей стране действует норма, по которой пользователь может отзывать у соцсетей свои данные (все или частично) и разрешить им использовать только те данные, которые необходимы для тех или иных сервисов и услуг. Российские регуляторы вполне могут приравнять WhatsApp к соцсетям (для этого есть термин организатор распространения информации), а данные, собираемые этим мессенджером, могут рассматриваться как личные, то есть такие, по которым можно идентифицировать человека, и такие, которые могут составлять тайну личной жизни.
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Уж, коли люди — новая нефть, то одни нас будут «добывать» (в хорошем смысле этого слова) а другие «защищать» (а потому, что неча добывать без лицензии)