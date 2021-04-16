В последние несколько дней спамеры освоили рассылку вредоносной информации через сервис «Google Фото». Вот как это работает.
Спамеры собрали из открытых источников адреса электронной почты в домене gmail.com и рассылают ссылки на картинки, добавляя случайных людей в свой альбом в «Google Фото». Это одна из фич «Google Фото» — можно поделиться с друзьями как фотографией, так и целым альбомом, причём не нужно отправлять файлы, достаточно лишь расшарить ссылку.
На смартфон приходит уведомление о том, что кто-то поделился с вами альбомом в «Google Фото», а поскольку эта спамерская схема довольно свежая, очень высок шанс, что вы откроете этот альбом и увидите картинку.
На картинке приводится информация о розыгрыше денег или лёгком заработке, а под ней — ссылка на фишинговый сайт. Никакой опасности этот контент сам по себе не содержит, поэтому вы можете посмотреть, что вам прислали, но переходить на сайт не рекомендуется, поскольку там может быть что угодно — например, скрипт, который автоматически подключит вас к платной подписке.
Очевидно, что Google в скором времени прикроет лазейку, которая позволяет спамить таким образом (как это произошло с «Календарём», в который ещё недавно было больно заходить из-за обилия спама). Чтобы ускорить этот процесс, нужно жаловаться на спам — так компания быстрее обратит внимание на проблему и настроит спам-фильтр таким образом, чтобы он отфильтровывал рассылку подобных картинок с фишинговыми ссылками.
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Спамеры собрали из открытых источников адреса электронной почты в домене gmail.com и рассылают ссылки на картинки, добавляя случайных людей в свой альбом в «Google Фото». Это одна из фич «Google Фото» — можно поделиться с друзьями как фотографией, так и целым альбомом, причём не нужно отправлять файлы, достаточно лишь расшарить ссылку.
На смартфон приходит уведомление о том, что кто-то поделился с вами альбомом в «Google Фото», а поскольку эта спамерская схема довольно свежая, очень высок шанс, что вы откроете этот альбом и увидите картинку.
На картинке приводится информация о розыгрыше денег или лёгком заработке, а под ней — ссылка на фишинговый сайт. Никакой опасности этот контент сам по себе не содержит, поэтому вы можете посмотреть, что вам прислали, но переходить на сайт не рекомендуется, поскольку там может быть что угодно — например, скрипт, который автоматически подключит вас к платной подписке.
Очевидно, что Google в скором времени прикроет лазейку, которая позволяет спамить таким образом (как это произошло с «Календарём», в который ещё недавно было больно заходить из-за обилия спама). Чтобы ускорить этот процесс, нужно жаловаться на спам — так компания быстрее обратит внимание на проблему и настроит спам-фильтр таким образом, чтобы он отфильтровывал рассылку подобных картинок с фишинговыми ссылками.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru