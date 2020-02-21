





Компания Google предостерегла от использования браузера Microsoft Edge. По её словам (что вполне ожидаемо), Chrome намного безопаснее.Опасение Google вызывает не столько сам Edge, сколько расширения. Пользователи этого браузера могут добавлять в него новые возможности с помощью расширений для Chrome, однако в Edge реализована возможность устанавливать их в обход официального интернет-магазина, где они тщательно проверяются. Кроме того, расширения могут задействовать в Edge такие возможности, доступа к которым в Chrome y них нет, что тоже небезопасно.Компания Google добавила в интернет-магазин Chrome предупреждение для пользователей Edge о потенциальной опасности установки расширений. Оно не отображается, если заменить user-agent, чтобы магазин не видел, что сайт открыт в Edge. В других браузерах, в том числе Chromium, Opera и Brave, такое предупреждение не появляется, хотя все они поддерживают установку расширений для Chrome.Компания Google и раньше убеждала пользователей Edge отказаться от этого браузера в пользу Chrome. Например, YouTube открывался в Edge со старым дизайном и подтормаживал, при этом в верхней части сайта была ссылка на скачивание Chrome. Подобной тактики придерживается и Microsoft: Windows 10 после установки очередного обновления может сбрасывать браузер по умолчанию обратно с Chrome на Edge, а если пользователь оставит Chrome, может появляться сообщение о том, что компьютер работает медленно из-за этого браузера, с рекомендацией использовать Edge.Несмотря на такое противостояние, Google помогает Microsoft развивать Edge. Браузеры обеих компаний основаны на коде Chromium и используют один и тот же движок. Кроме того, и Google, и Microsoft работают над технологиями, которые помогают развивать Chromium и любые браузеры, созданные на его основе.