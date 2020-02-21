Компания Google предостерегла от использования браузера Microsoft Edge. По её словам (что вполне ожидаемо), Chrome намного безопаснее.
Опасение Google вызывает не столько сам Edge, сколько расширения. Пользователи этого браузера могут добавлять в него новые возможности с помощью расширений для Chrome, однако в Edge реализована возможность устанавливать их в обход официального интернет-магазина, где они тщательно проверяются. Кроме того, расширения могут задействовать в Edge такие возможности, доступа к которым в Chrome y них нет, что тоже небезопасно.
Компания Google добавила в интернет-магазин Chrome предупреждение для пользователей Edge о потенциальной опасности установки расширений. Оно не отображается, если заменить user-agent, чтобы магазин не видел, что сайт открыт в Edge. В других браузерах, в том числе Chromium, Opera и Brave, такое предупреждение не появляется, хотя все они поддерживают установку расширений для Chrome.
Компания Google и раньше убеждала пользователей Edge отказаться от этого браузера в пользу Chrome. Например, YouTube открывался в Edge со старым дизайном и подтормаживал, при этом в верхней части сайта была ссылка на скачивание Chrome. Подобной тактики придерживается и Microsoft: Windows 10 после установки очередного обновления может сбрасывать браузер по умолчанию обратно с Chrome на Edge, а если пользователь оставит Chrome, может появляться сообщение о том, что компьютер работает медленно из-за этого браузера, с рекомендацией использовать Edge.
Несмотря на такое противостояние, Google помогает Microsoft развивать Edge. Браузеры обеих компаний основаны на коде Chromium и используют один и тот же движок. Кроме того, и Google, и Microsoft работают над технологиями, которые помогают развивать Chromium и любые браузеры, созданные на его основе.
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