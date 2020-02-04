





Компания Google созналась, что в сервисе «Google Фото» был очень неприятный баг. Часть приватных видеозаписей из облачного архива была добавлена в коллекции пользователей, которые не имеют к этим видео никакого отношения.Люди, которых затронула данная проблема, получили от Google письмо с разъяснением ситуации и извинениями. Как указывает Google, пользователи, которые заказали экспорт данных с 21 по 25 ноября 2019 года, вместе со своими фотографиями и видео получили чужие видеозаписи. При этом часть их собственных данных не была экспортирована. Какие именно видеозаписи попали к посторонним, Google не указывает.Пользователи, которые не получили такое письмо, могут быть спокойны — их личные видео не были отправлены другим людям.Сотрудники Google обнаружили проблему, устранили её и предприняли меры для того, чтобы подобное не повторилось в будущем. Баг затронул менее 0,01% пользователей, но с учётом того, что приложение «Google Фото» установлено более чем на миллиарде устройств, количество пострадавших от утечки личных видеозаписей может быть велико.Само собой, Google никак не может исправить ситуацию, ведь некоторые пользователи уже выкачали чужие видео, а компания (к счастью) не в состоянии удалить файлы с их компьютеров. Теперь к Google могут возникнуть претензии как со стороны граждан, чьи видео попали или могли попасть в чужие руки, так и со стороны контролирующих организаций. В США и ЕС очень строго наказывают за утечку данных, поэтому Google может грозить огромный штраф — как минимум несколько десятков миллионов долларов.