Google тайно следит за владельцами смартфонов

Исследователи информационной безопасности выяснили, что смартфоны Google тайно отправляют производителю сведения о местонахождении их владельцев. Не помогает даже отключение GPS, поэтому защититься от слежки довольно сложно.
Речь идёт о модели Pixel 9 Pro XL, которая является одним из флагманов Google. Приблизительно каждые 15 минут смартфон пересылает на сервер Google телеметрические данные: местоположение, адрес электронной почты и номер телефона пользователя, состояние сети сотовой связи, наименование сотового оператора, список установленных приложений (в том числе взятых в обход «Play Маркета») и время, прошедшее с момента включения устройства.
Данные о геолокации направляются даже при отключении модуля гепозиционирования. Это происходит благодаря тому, что местонахождение смартфона можно определить с помощью Wi-Fi и сигнала сотовой связи.
ИБ-эксперты также выяснили, что приложения Google могут работать в фоне, даже если пользователь их не запускает, причём они тоже собирают определённую информацию и делятся ею с разработчиками. Они считают, что это крайне небезопасно, поскольку Android фактически содержит бэкдор, через который Google имеет возможность скрытно получать пользовательскую информацию. Этим бэкдором потенциально могут воспользоваться хакеры, если научатся эксплуатировать «дыры» в операционной системе.
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