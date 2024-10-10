Google тайно следит за владельцами смартфонов

Александр



Исследователи информационной безопасности выяснили, что смартфоны Google тайно отправляют производителю сведения о местонахождении их владельцев. Не помогает даже отключение GPS, поэтому защититься от слежки довольно сложно. 

Речь идёт о модели Pixel 9 Pro XL, которая является одним из флагманов Google. Приблизительно каждые 15 минут смартфон пересылает на сервер Google телеметрические данные: местоположение, адрес электронной почты и номер телефона пользователя, состояние сети сотовой связи, наименование сотового оператора, список установленных приложений (в том числе взятых в обход «Play Маркета») и время, прошедшее с момента включения устройства.

Данные о геолокации направляются даже при отключении модуля гепозиционирования. Это происходит благодаря тому, что местонахождение смартфона можно определить с помощью Wi-Fi и сигнала сотовой связи.

ИБ-эксперты также выяснили, что приложения Google могут работать в фоне, даже если пользователь их не запускает, причём они тоже собирают определённую информацию и делятся ею с разработчиками. Они считают, что это крайне небезопасно, поскольку Android фактически содержит бэкдор, через который Google имеет возможность скрытно получать пользовательскую информацию. Этим бэкдором потенциально могут воспользоваться хакеры, если научатся эксплуатировать «дыры» в операционной системе.
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Комментарии

kardigan
+3738
kardigan
Да все смарты куда то что то отправляют-к бабке не ходи. Время наивных парнишек, верящих в «конфиденциальность» стремительно стремится к нолю.
час назад в 15:55
#
Tigrolik
+752
Tigrolik
Баянище. Тысячи раз это все уже писано переписано про множество производителей.
час назад в 16:30
#
tellurian
+1941
tellurian
Кто-то думал что это не так?
В любой ос столько всего, что даже внутри разработчика не все знают о скрытых возможностях.
час назад в 16:32
#
+719
jkttim
Так или иначе все технические устройства любого пользователя являются бэкдором. Это должно быть понятно каждому школьнику, их изначально для этого и придумывали. Как «пастухи» будут следить за своим ...?!
час назад в 16:44
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