



Компания Google в очередной раз почистила Play Маркет. Всего было удалено около шестисот приложений, которые злоупотребляли доверием пользователей и наживались на этом.



По словам Google, большая часть удалённых приложений бала предназначена для показа рекламных баннеров. Они обеспечивали своих создателей тем, что включали рекламу тайно от пользователей, в том числе в то время, когда смартфон вообще не используется. Также были такие, которые выводили на экран полноэкранные баннеры, когда пользователи нажимали в них на что-нибудь, ожидая совсем других действий (например, запуск видео).



600 приложений — капля в море на фоне общего наполнения Play Маркета. В магазине Google в настоящий момент размещено более трёх миллионов приложений и игр. Среди них часто находят откровенно бесполезные и даже вредоносные. К счаcтью, Google борется с таким контентом и часто удаляет приложения, которые наносят пользователям вред.







