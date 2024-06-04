Google уличили в замалчивании очень серьёзных проблем

Александр


Издание 404 Media получило доступ к внутренним документам Google, в которых раскрываются тысячи случаев нарушения конфиденциальности пользователей. Выяснилось, что компания собирала записи детских голосов, информацию о поездках и домашних адресах пользователей, сохраняла номерные знаки автомобилей из сервиса Street View и давала рекомендации YouTube на основе удалённой истории браузера.

Из копии внутренней базы данных Google стало известно о множестве инцидентов, связанных с конфиденциальностью, о которых сотрудники компании сообщали своему руководству в период с 2013 по 2018 год. Среди прочего упоминаются проблемы с собственными продуктами Google и методами сбора данных, а также уязвимости в продуктах сторонних компаний. К примеру, один из инцидентов связан с тайным сбором и хранением электронных писем пользователей без их согласия. Другой случай касается раскрытия образовательным приложением Socratic адресов электронной почты более миллиона пользователей, в том числе несовершеннолетних. Также были раскрыты домашние адреса пользователей навигационного приложения Waze.

Google никогда публично не сообщала ни об одном из описанных в документации инцидентов (вероятно, из-за того, что ситуации затрагивали относительно небольшое количество людей, а обнаруженные ошибки оперативно исправлялись). Но в целом внутренняя база данных показывает, что Google допускает огромное количество ошибок при хранении и обработке, конфиденциальных данных, затрагивающих личную жизнь людей. В Google признали достоверность сведений из утечки, но заявили, что это неактуальные отчёты, поскольку они были созданы несколько лет назад и все описанные в них проблемы давно устранены.

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Комментарии

tellurian
+1398
tellurian
Кто-то сомневался? Все крупные компании АйТи и не только чтоб ради м накапливают данные. Обучают на них свои модели и базы данных.
А если вы в облаках храните свои фото/видео и другие данные, они тоже их используют в своих целях. О которых знает только ограниченное число людей.
час назад в 18:15
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