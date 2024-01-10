Google увидела в 2ГИС угрозу для пользователей Android

Александр



Пользователи устройств на базе Android заметили, что механизм Google Play Protect начал помечать приложение 2ГИС в качестве вредоносного и предлагает удалить его. Автоматического удаления не происходит, а пользователь может просто закрыть диалоговое окно не предпринимая никаких действий.

Приложение 2ГИС было удалено из магазина «Play Маркет» для соблюдения санкционных ограничений (из-за того, что связан со «Сбером», который попал под санкции в США и Евросоюзе). Google Play Protect не может обнаружить его в «Маркете», поэтому его код не проходит проверку подлинности и воспринимается системой защиты в качестве угрозы.

Разработчики 2ГИС сообщили в телеграме, что они поставлены в известность об этой проблеме, и призвали пользователей не пугаться. По их словам, приложение безопасно и не представляет никакой угрозы, поэтому приложение удалить его можно игнорировать. Тем пользователям, которые уже удалили 2ГИС, предлагается заново установить приложение, его можно найти на сайте компании-разработчика, а также в сторонних маркетах  (RuStore, Xiaomi Getapps, Samsung Galaxy Store, RuMarket и Huawei AppGallery).

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